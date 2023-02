"Cette saison est un gros échec", estime le coach de Mariembourg

Peu d’observateurs imaginaient voir Mariembourg concerné par le maintien. "Cette saison est un gros échec pour nous , regrette le coach fagnard, Michaël Marques. Il faut dire qu’un arbitre ne nous a pas facilité la tâche… Ce week-end, contre Loyers, on jouera pour la gagne même s’il n’y a plus trop de motivation et d’esprit collectif au sein du groupe. C’est pourtant ensemble qu’on s’en sortira."