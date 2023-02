Si les portes du top 4 semblent désormais inatteignables, la cinquième place devient un objectif honorable aux yeux de Boninne. Ce match devient donc primordial puisque les deux formations présentent le même bilan. "En effet, on peut viser cette position mais nous devrons écarter cette belle équipe bien balancée capable de sortir de belles prestations si toutes répondent présentes, confie le coach, David Roussaux. Sinon, je suis persuadé que Boninne possède les armes pour s’en sortir mais la clé sera de contrôler pendant quarante minutes le rebond défensif, secteur fragile sur les deux derniers matchs. Par ailleurs, nous tenterons de nous appuyer sur notre force de jouer à la maison, là où nous sommes capables de grandes choses."

Neufchâteau – Namur B (s. 18 h)

En l’espace d’un week-end, Namur s’est pleinement remis sur les bons rails au classement. "Il n’y a pas de secret: quand on peut disposer de joueuses évoluant à tous les postes, particulièrement à la distribution, ça ne peut qu’aller mieux, explique le coach, Jeremie Palix. Cependant, les choses se présentent différemment ce week-end puisque la D1 joue pratiquement en même temps. Dès lors, à l’instar de Boosten (nez cassé), je devrai me passer de Matthys et de Defosset. Il y a également un point d’interrogation quant à la participation de Vandy, qui ressent des douleurs au genou. Mais je ne me tracasse pas, les filles sont censées parvenir à combler ces absences."

Ciney – Liège B (d. 15 h)

Les semaines se suivent et se ressemblent dans le Condroz. En effet, Ciney aborde ses parties avec sérieux avant de s’approprier les victoires. Sera-ce encore le cas ce week-end ? "À nouveau, ça sent le match piège car on ne sait jamais à l’avance avec quel noyau Liège va se présenter, précise la coach, Fannie Vandesteene. D’autre part, je n’ai pas pu préparer cette rencontre dans les meilleures conditions puisque quelques filles, en congé, ont manqué les entraînements, mais elles reviendront pour le match. Seule Van Meerbeeck sera absente."