BIESME:au complet.

CHEVETOGNE: suspendus:De Bona, Desille ; blessés: Ergot, Gauchet, Jugnot, L. Minon ; retour:Servais ; absent: Puerta Lopez.

Vaincu dimanche sur le plus petit des scores à Haversin, Biesme doit impérativement réagir chez lui face à Chevetogne. "À Haversin, on a encore manqué d’efficacité devant le but malgré 5 ou 6 occasions franches, souligne Olivier Defresne. On a travaillé cela à l’entraînement en semaine. J’attends une réaction mais ce sera à nouveau un match difficile contre une équipe en confiance. "

Avec 7 joueurs de moins dans son vivier hebdomadaire, Régis Diluzolele se déplacera avec ses crampons. Et pourrait ne pas être le seul à devoir refaire une apparition. "Je serai sur la feuille de match, ainsi que Jean-Yves Furnémont, confirme le coach. Biesme reste sur deux revers, mais concentrons-nous sur nous-mêmes." Et les Coccinelles en sont, elles, à deux succès de rang, une première cette saison. "Malgré nos absences, il faut rester sur cette bonne lancée."