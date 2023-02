Sept jeunes Namurois au sommet

"Être champion de Belgique pour la deuxième année d’affilée, c’est toujours particulier. On ne s’y fait jamais totalement. Pour moi, c’est une vraie fierté car ça confirme que je suis sur la bonne voie", sourit le jeune Namurois qui avait décidé de monter d’une catégorie de poids afin de ne pas devoir enchaîner les régimes avant les prochains rendez-vous européens. "Dans ces conditions, m’imposer contre des compétiteurs naturellement plus lourds et plus costauds que moi renforce ma confiance."

La revanche de Gabrielle Bouvier

Tantôt revanchards, comme Gabrielle Bouvier (J.C. Sambreville) qui a récupéré son titre national un an après l’avoir laissé filer face à sa rivale de toujours, tantôt couronnés après de longues années d’attente, comme Victoria Sibille (IGW) qui a goûté à son premier sacre chez les jeunes, les judokas namurois ont souvent su concrétiser leurs temps forts sur les tapis flandriens.

"Il ne faut parfois pas grand-chose pour remporter l’or, estime Eddy Auspert. Ce week-end, une de mes élèves (Norah Frédérix, NDLR) est devenu championne pour la première fois de sa carrière. La seule chose qui a fait la différence avec les années précédentes, c’est qu’elle a mieux maîtrisé son stress avant chaque combat. Elle a perdu moins d’influx et ça s’est vu sur le tapis."

Autres judokas titrés pour la première fois: le Jambois Salavat Gabayev, qui l’a emporté en finale face à son pote d’entraînement Pierr Issa Buijle, et le Gembloutois Gabriel Hamelrijck, qui s’est imposé six mois seulement après s’être cassé le bras. "Ma revalidation a duré cinq mois. Je n’ai repris le judo qu’en décembre, assure l’Intériste. Je suis donc encore plus satisfait de prendre le titre cette année alors que ça ne fait que quelques semaines que je suis vraiment de retour sur les tapis."

Dans un championnat dominé par les judokas flamands, les compétiteurs namurois auraient même pu décrocher deux titres supplémentaires. Maxime Galoche, du J.C. des Fagnes-Couvin, Maurine Guraya Khidas et Ozias Banyamoli, du Gishi Jambes, ayant terminé le National à une amère 2e place.