Arbitre: Malter.

Cartes jaunes: Wanschoor, J. Dhyne, Tenaerts, Zamperetti, Maistriaux, Van Hyfte, Farikou.

Cartes rouges: Rombaux (35e), Farikou (2 c.j., 95e).

Buts: Poupaert (1-0, 2e), Wanschoor (2-0, 18e), Van Vyve (2-1, 25e), Maistriaux (3-1, 26e), Delcorps (3-2 pen., 55e; 3-3, 70e), Ax. Rouffignon (3-4, 77e).

PETIGNY-FRASNES: Charlier, Delcine, Ducœur, Poupaert (56e Ezzaroual), Maistriaux, Wanschoor, Barbier (78e Helenus), Giglio (78e Lalouette), Tenaerts, Zamperetti, Rombaux.

MEUX B: Vanval, Van Vyve, Delvaux (50e Jaspart), Moors, Farikou, Delcorps, J. Dhyne, Roldan-Simon, Van Hyfte, Ax. Rouffignon, B. Dhyne (70e Ar. Rouffignon).

Privés de Gjorgjijevski, suspendu, de Masson, blessé, et de Vecchiato, à l’étranger, les Leus ont mené la vie dure à des Verts orphelins Chauviaux et Cloots (en quête de leur meilleure forme), de Colin, blessé, et de Toussaint, suspendu, mais renforcés par Moors, Rouffignon et Van Hyfte (noyau de D2).

Menés sur un lob de Poupaert (1-0), les pensionnaires de P1 entamaient un forcing croissant. En contre, Wanschoor trompait Vanval d’une frappe tendue (2-0). Déviée, celle de Van Vyve relançait un suspense (2-1) que Maistriaux s’évertuait à contenir (3-1). Giglio manquait le KO peu après la demi-heure. Dans la foulée, son équipier Rombaux était exclu pour une faute en tant que dernier homme.

La seconde période était très animée. Delcorps convertissait un penalty consécutif à une faute sur Moors (3-2) avant d’égaliser au plus fort de la domination visiteuse (3-3). Dangereux en contre, les Leus "oubliaient" de marquer. Tout profit pour Ax. Rouffignon (3-4). Dans les arrêts de jeu, la montée sur le terrain d’un supporter (de Meux B ?) provoquait l’arrêt prématuré de la rencontre. La décision sera prise par le CP.

Condrusien 2 - Profondeville 1

Arbitre: M. Demaret.

Cartes jaunes: Massart.

Buts: Demeuse (1-0, 27e), Kleinkenberg (1-1, 39e), Legros (2-1, 62e)

CONDRUSIEN: Fonteijne, Legros, Nijskens, Hébette, Warzee, Kouadio (46e. Ax. Defays), Kleinkenberg, Ar. Defays (86e Maillard), Kosova (67e Vestens) Godfroid, Pleugers.

PROFONDEVILLE: Bodart, Herbay (80e Perpète) Bertrand, Demeuse, Folens, D.Bodart, Janssens, Coucke, Nelis-Culot, De Ketelaere (58e Massart), Scailteur.

Malgré la division d’écart, Profondeville, a offert une belle réplique au Condrusien où Aurelien Pleugers, habitué de la P3 était titularisé d’entrée de jeu en point d’encrage. La première occasion est d’ailleurs visiteuse avec un coup-franc de De Ketelaere prolongé à côté du but par Coucke. "Un premier petit avertissement", lance alors le coach local Damien Trimboli à ses joueurs. À la 12e, c’est également sur coup-franc que vient la réplique des visités, mais l’envoi de Kleinkenberg est repoussé par Bodart. Magré une possession de balle visiteuse, c’est Profondeville qui va ouvrir le score juste avant la demi-heure lorsque, sur une contre-attaque bien menée, Demeuse récupère le ballon et s’en va tromper Fonteijne. Dans la foulée, Defays et Legros sur corner ne parviennent pas à égaliser.

L’égalisation viendra juste avant le repos des pieds de Kleinkenberg sur un coup-franc botté des trente mètres qui finit sa course dans le coin du but. En début de seconde période le Condrusien pousse et se crée une première occasion par Ar. Defays. C’est de nouveau sur phase arrêtée que les Verts vont passer devant. Legros est à la réception d’un corner de Kleinkenberg et place une tête victorieuse. Profondeville tente de réagir dans les dernières vingt minutes et pousse, mais les Verts résistent et se qualifient.