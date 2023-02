P3A: Bernard Pansaerts nouveau coach de Saint-Germain

Après Marc Kesch et Raphaël Colige, c’est au tour de Bernard Pansaerts de diriger le groupe éghezéen. "Mécontent des derniers et mauvais résultats de mon équipe, confie le président Alain Conobert, j’ai décidé de me séparer de mon coach Raphaël Colige. Il sera remplacé par Bernard Pansaerts qui sera d’ailleurs à la tête de l’équipe la saison prochaine".