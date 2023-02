22-20, 19-14, 23-11, 18-8

NAMUR:Matthys 1, Defosset 14, Dossou 14, Rupnik 4, Davreux 0, Zelnyte 7, Whitted 15, Carpréaux 27 (5x3)

Si Namur inscrit le premier panier de la partie, c’est bien Laarne qui rentre mieux dans celle-ci. Sous les bombes de la capitaine Beeckmans, les Namuroises encaissent un sévère 0-9 en l’espace de 2 minutes 30. Le coach Araujo est déjà obligé de prendre temps-mort. Avec calme, Carpréaux ramène les siennes dans le sillage des Flamandes qui ne marquent que par des tirs à trois points. Les pensionnaires du Hall Octave Henry mènent pour terminer ce premier quart sur le score de 22 à 20. À la reprise, les filles de Tom Poppe continuent de jouer libérées et s’échappent face à des Namuroises en manque de solutions offensives et où le jeu est trop statique. Alors que Laarne approche tout doucement de la barre des 10 points d’avance (25-32), Namur sous l’impulsion de Dossou et Whitted plante un 16-2 en vue de virer en tête au repos (41-34).

Le début de la seconde période est timide où les deux équipes ont du mal à se remettre dans le rythme avant le coup d’accélération signé par Marjorie Carpréaux (27 points au total). A coup de trois points (trois dans le 3e quart), l’écart double tout simplement. De 47-37, Namur se retrouve à 57-37. On sent Laarne qui faiblit dans le rythme, malgré plus de rotations et les Namuroises réalisent le break avant le début du dernier quart. Un dernier acte en roue libre pour les filles de Jose Araujo qui soignent leurs stats et signent un nouveau succès 82-53. "On savait que Laarne mettrait beaucoup d’intensité, résume l’entraineur adjoint namurois, Lionel Dorange. On a construit au fil de la rencontre notre succès. Comme prévu dans le plan de jeu, par run, nous avons creusé l’écart. Place à un"back to back"à l’américaine, où nous retrouverons cette équipe de Laarne chez elle." Saucin devrait être retour ce samedi mais pas Wilson qui doit encore patienter avec sa blessure au pied.