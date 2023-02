Demars avait ce désir de retrouver la D3

Capable de tirer de loin et de jouer dos à l’anneau, le grand et régulier Demars a prouvé sa valeur en R1 au fil des années et apportera ses qualités aux Belgradois. "Chanceux d’avoir été coaché par de grands noms tels que Louvrier, François, Marnegrave ou Gilet, j’ai pu apprendre et m’améliorer, et je pense que j’ai les atouts pour me débrouiller en nationale. Néanmoins, la vérité s’écrira sur le terrain. À voir comment l’alchimie se créera."

Quitter Loyers provoque tout de même un déchirement pour Pierre, qui est sur le point de tourner une belle page de sa carrière. "Je l’avoue, j’ai eu beaucoup de mal à prendre cette décision puisque Loyers est devenu mon club de cœur. J’y ai vécu d’excellents moments et, en compagnie du comité, de joueurs et de supporters incroyables, je n’en garde que de bons souvenirs. Mais comme le club ne pouvait pas offrir la D3 à court terme, mon départ était devenu inévitable, même si je ne compte pas y couper complètement les ponts."

Après ceux de Bastin (Profondeville), de Guillaume (Flénu) et de Despontin (arrêt), un nouveau départ de marque est officialisé à Loyers.