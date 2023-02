La 4e édition du trail nocturne de la Sibérie a lieu ce vendredi soir au départ du collège Burnot de Profondeville. À 19h, le premier départ sur le plus long parcours de 25 km sera donné puis ensuite, toutes les 15 minutes, pour le 18, le 12 et enfin le 6 km, qui clôture l’événement à 19h45.

Après des épreuves plus courtes vendredi soir en nocturne, l’ultratrail de la Sibérie suit, le lendemain. Les traileurs s’élancent sur des parcours de 50, 75 et 100 km. Premier départ, pour la plus longue distance, prévu à 5h. Une heure et demi plus tard, le 75 s’élance, avant le 50 km, prévu à 9h.

www.ultratiming.be

La Sébastian à Vedrin

Manche du challenge Vals et Châteaux, mais également du challenge de la Ville de Namur, la Sébastian, organisée par Run Management Asbl & Ocan Asbl, a lieu ce dimanche. Le 6 km est prévu à 10h15 et le 13 km, à 10h30.

www.chronorace.be