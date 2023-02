Près de 1200 athlètes ont pris part, ce samedi après-midi, à la 35e édition de la Printanière, au départ du Collège Notre-Dame de la Paix à Erpent. Beau succès pour le club "jaune et bleu" à la tête de l’organisation. Le parcours est le même depuis des années et permet aux athlètes de revenir d’édition en édition pour tenter d’améliorer leur chrono, que ce soit sur la petite distance de 5 kilomètres, ou la longue de 15,7 bornes. Après une jolie descente, et une longue première difficulté, trois hommes se détachaient du peloton. Le plus grand d’entre eux est Mickaël Gillain, un triathlète venu se perdre dans la région namuroise. Le plus titré n’est autre que le médecin Jérôme Lechien. Le plus jeune est entraîné par André Mahy au Sambre et Meuse Athlétique Club et se prénomme Luca Mommart. Après quelques victoires sur des épreuves de moins grandes envergures, Luca a signé la première grosse victoire de sa jeune carrière. Car l’athlète de 18 ans a devancé ses aînés, pour une quinzaine de secondes. "Dans le bois, après trois kilomètres, j’ai décidé d’accélérer un tout petit peu. Je me rendais compte que je prenais quelques mètres d’avance sur Jérôme et Mickaël. J’ai encore relancé un peu, pour finalement terminer en solitaire", raconte le vainqueur.

Chez les filles, la victoire est revenue à Apolline Ramboux pour une grosse dizaine de secondes. L’athlète Trakks, Eve Delmée, est montée sur la deuxième marche, devant l’Archère Lucie Widart. La basketteuse Stéphanie Ernoux décrocha une fois de plus la médaille en chocolat.

Sur la distance phare, qui attira pas moins de 914 concurrents, les forces en présence se retrouvaient rapidement en tête. Bastien Marinx, vainqueur à deux reprises, menait la danse dans les premiers kilomètres, avec Daniel Fagi dans ses pieds, mais également Nicolas D’Harveng, qui retrouve sa forme d’antan. Après trois kilomètres, Daniel et Bastien prenaient la poudre d’escampette. Un kilomètre plus tard, Daniel trouvait son rythme de croisière et distançait son adversaire pour s’imposer avec un peu plus d’une minute et vingt secondes d’avance. "Je connais Bastien et je sais qu’on a plus ou moins le même niveau. J’aime les longues distances et la difficulté. Et c’est ce que j’ai retrouvé, sur ce parcours assez difficile par son relief, mais également au vu de la météo, qui rendait le parcours glissant. Je suis ravi de gagner avec cette avance", commente Daniel.

Malgré une amélioration de son chrono de 40 secondes, Bastien devait se contenter de la deuxième place. "J’étais à bloc en poursuite, mais je ne suis pas parvenu à revenir sur Daniel. Il est vraiment trop fort. À mi-course, j’ai compris que je ne courais plus pour gagner, mais pour la deuxième place", ajoute Bastien, qui termina devant Nicolas.

La surprise de Jeanne Dupont

Chez les dames, Marie Coosemans prenait les commandes en début de parcours, suivie de près par Valentine Mathy. L’athlète du RC Namur était contrainte à l’abandon, à cause d’une entorse. Mais derrière, cela revenait très fort. La triathlète Jeanne Dupont, malgré un mauvais départ, revenait peu à peu sur les premières. Marie et Jeanne se retrouvaient à deux jusqu’à la dernière difficulté, où Jeanne parvint à creuser un petit peu l’écart. Marie ne s’avouait pas battue et donnait tout jusque dans les derniers mètres. «Je ne me place pas correctement en départ, ce qui m’oblige à dépasser énormément en début de course. Quand je suis arrivée à hauteur des premières, je me suis mis en tête de peloton. J’ai fait le lièvre durant toute la course et personne n’a pris de relais. C’était une belle bagarre jusqu’au bout et une belle expérience pour moi, car j’ai rarement eu quelqu’un dans mes pieds comme ça. La course à pied, c’est aussi stratégique», sourit Jeanne. Virginie Soenen a complété le podium.