Une nouvelle équipe dirigeante à USV 86 Couvin

Le club couvinois a ouvert un nouveau chapitre de son histoire, avec le renouvellement de son comité, désormais géré par Frédéric Gasperini (président) et Renaldo Tollet (secrétaire). "Nos prédécesseurs, Vincent Raskin et Jean-Yves Lambert, souhaitaient se retirer, après s’être beaucoup investis pour le club. Ils avaient envie de passer à autre chose, de profiter de la vie. Et on peut le comprendre car, après deux semaines à peine, je me rends compte de l’ampleur du travail que cela nécessite, confie le premier cité, qui faisait déjà partie du comité. On a cherché des personnes pour les remplacer. Mais, comme on ne se bousculait pas au portillon, on s’est proposé avec Renaldo, qui venait d’arriver. Deux autres membres ont également démissionné. Il restait donc moi, mon épouse, la trésorière et le nouveau secrétaire. On a demandé à une dame, une vétérinaire de la région, de nous rejoindre, afin d’avoir un nombre de dirigeants impair. C’est plus facile en cas de vote."