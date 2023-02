Run & Bike de Gesves: Grosse bagarre dans la catégorie mixte

Qu’à cela ne tienne, la majorité des duos présents y ont pris du plaisir, malgré le petit crachin et la boue en quantité sur le parcours. Côté résultats, sur la boucle unique, la Run&Fly s’est imposée, grâce à Antonin Pinon et à Tom Noël. "Notre participation s’est décidée en dernière minute. Le parcours est beaucoup plus difficile cette année, au départ de Strud, avec plus de dénivelé, que l’an dernier à Bonneville. Cette première participation ensemble en appelle certainement d’autres", précise le duo, rempli de boue.

Elodie Stilmant et Geoffrey Delorge l’ont emporté dans la catégorie mixte, alors qu’Andrea Andernach et Natascha Schobbens en ont fait autant chez les dames.

Après une boucle de 7,5 kilomètres, ce n’était pas terminé, les participants à la longue distance repartaient pour un tour. Pierre Brogniet et Tanguy Van Nieuwenhove ne laissaient aucune chance à leurs adversaires. Les deux amis terminaient avec plus de quatre minutes d’avance sur Renan Gossiaux et Timothy Crul, et cinq minutes sur les triathlètes Logan Brun et Adrien Roldan. "Nous n’en sommes pas à notre coup d’essai, puisque nous avions déjà participé au Run&Bike Louvain-Leuven, il y a quelques années. Dès la première difficulté, nous avons creusé l’écart par rapport à nos adversaires, pour l’accentuer petit à petit", racontent les vainqueurs. Dans la catégorie mixte, la course était bien plus disputée. La victoire finale est revenue à Céline Mahée et Boris Rolin, cinquièmes du classement scratch. Derrière, le cross-triathlète français François Carloni, et sa chérie, Justine Gubin, se livraient une véritable bagarre avec leurs amis, Florian Badoux et Nadège Giaux. François & Justine devançaient Florian & Nadège d’une vingtaine de secondes.

Chez les dames, belle victoire pour Sophie Fraipont et Lecomte Pauline, qui ont terminé devant Marie Moeyaert et Sophie Rulkin et Elie Biettlot et Eve Michel.