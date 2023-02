Petigny – Meux B: Les Leus peuvent-ils encore faire tomber une formation de l’élite ?

Depuis sa victoire face à Profondeville B (7-1) lors de son entrée dans la compétition, Petigny n’avait plus évolué sur sa pelouse. Ce qui n’avait pas empêché son keeper Kevin Charlier de ne plus prendre le moindre but durant les trois matches suivants (0-2 à Assesse B, 0-2 à Évelette et 0-1 à Haversin). De retour à domicile, les Leus veulent évidemment poursuivre leurs belles séries: ne pas encaisser et éliminer des équipes de P1…

"Nous aurions préféré aborder la venue de Meux après une victoire en championnat, lance le T1 visité, Sébastien Marée. Plus nous avançons dans cette coupe, plus c’est compliqué. Je pense d’ailleurs que Meux B sera renforcé par quelques éléments de D2. Ce ne sera donc pas facile mais nous n’avons rien à perdre. Nous devrions être soutenus par une belle chambrée de supporters. Nous venons d’éliminer deux équipes de P1. Pourquoi ne pas continuer sur notre lancée ?"

Après avoir sorti Loyers au tour précédent et enlevé la victoire face à Spy en championnat, les hommes de Claudio Batatinha partent confiants en terre couvinoise. "Nous venons de disputer notre match référence, clame le T1 meutois. Nous devrons imposer notre jeu, face à un adversaire à prendre très au sérieux. Il faudra être concentré et jouer à fond durant 90 minutes, voire plus. Reproduisons la prestation de dimanche, tout simplement."