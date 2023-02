P3: Première défaite pour Eghezée, saison compliquée pour Ohey

À Eghezée, Denis Michaux relativise. "Il fallait bien que ça arrive un moment. Je regrette toutefois que cela ne se soit pas joué à la régulière, car j’ai le sentiment d’avoir été volé par un arbitre. Je suis très frustré, même si je reconnais la victoire du Conti et que nous avons par ailleurs fait trop d’erreurs. Nous avons grillé notre joker et nous savons que nous ne pouvons plus perdre !"

Une saison compliquée pour Ohey

Samedi soir, Fernelmont recevait Ohey, les deux équipes se trouvant dans le fond du classement. Alors que Damien Louis et ses joueurs mettaient beaucoup d’espoir dans cette rencontre et le fait d’obtenir un premier succès, les locaux ne se sont pas laissés faire et remportent leur 4e succès (68-55). "Nous avons la poisse qui nous poursuit cette saison, déplore le mentor Oheytois. Les blessures s’accumulent de match en match et nous n’avons donc pas suffisamment de rotations pour prendre l’ascendant sur nos adversaires. Je reste content de la prestation de ce week-end mais nous ne savons pas tenir 40 minutes, nous sommes en manque de fraicheur. Malgré tout, le groupe reste motivé pour finir la saison, même si nous savons que ce sera compliqué !".

Benoit Yernaux, de son côté, se réjouit de ce succès et de la dynamique positive du second tour, après une belle victoire face à Mariembourg. "Nous avons accéléré à deux reprises ce qui a permis de prendre notre avance et de gérer la rencontre. Je souligne par ailleurs la belle prestation d’Augustin Noël et l’intégration du jeune Antoine De Smedt. La suite du second tour sera compliquée car nous jouons tout le haut du classement. Nous allons toutefois tenter de les embêter un max"!

Notons dans les autres rencontres du week-end, que Mosa-Cerfontaine a dû être remis, suite à des infiltrations d’eau dans la salle. J.W.

Gembloux vise le tour final

Après le sacre de Beez la semaine dernière, les poursuivants se battent désormais pour la seconde place et une éventuelle place dans le tour final. C’est le cas de Gembloux, qui totalise actuellement 4 défaites. Face à Hamois, la victoire n’a toutefois pas été simple (55-42). "La rencontre n’était pas terrible, reconnait Marc Bodart. Nous commençons bien la partie avec un 14-1 puis nous laissons Hamois revenir à 1 ou 2 points. Nous avons commis par ailleurs commis beaucoup trop de fautes, qui conduisaient nos adversaires aux lancers-francs. Je retiendrai le résultat, pas la manière ! L’objectif est désormais d’accrocher la seconde place pour un éventuel tour final. Maillen et Temploux sont également des candidats que nous devons encore rencontrer pour obtenir ce ticket".

À Hamois, Sébastien Hensotte déplore le manque d’engagement du groupe. "Il y a un manque de cohésion sur le terrain car nous ne nous entraînons pas suffisamment ensemble ! Cela allait déjà mieux que la semaine dernière à Maillen, mais nous avons une réelle difficulté de concrétisation. Ce week-end, nous manquons pas moins de 20 lancers francs, ainsi que beaucoup de shoots sous l’anneau. En face de nous, Gembloux est par ailleurs une équipe jeune et rapide, qui nous a fortement embêtés sur leur press tout terrain". J.W.