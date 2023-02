Les Mosanes disputent leur dernière rencontre du premier tour ce mercredi, décalée à cause d’un calendrier trop chargé en début de saison.

Petite particularité, ce match aller précède de seulement quelques jours le retour, dans la banlieue de Gand. Si l’écart au classement entre les deux équipes peut présager d’une faible opposition, Namur se méfie, car les trois dernières défaites que vient d’enchaîner le Sparta Laarne l’ont été contre les équipes du top 3. "On prépare évidemment cette double confrontation comme tous les autres matchs, avec sérieux, assure Lionel Dorange. Ce ne sera pas facile ce mercredi, d’autant que nous les recevrons à sept, Émilie Saucin n’étant pas encore rétablie. Si l’occasion se présente, par contre, Clarisse Davreux pourrait retrouver le parquet quelques minutes, mais il ne faut pas précipiter les choses."

Une fois encore, la gestion sera primordiale pour l’équipe namuroise. "On a bien géré notre énergie, nos fautes et nos temps faibles face à Boom. Il faut réitérer et garder ce mental de guerrières cette semaine, dans des conditions similaires, prévient l’assistant-coach. Je connais bien le coach adverse (NDLR: Tom Poppe) , avec qui j’ai travaillé à Charleroi, et il a gardé ses principes. Laarne a un jeu très ouvert et shoote à distance, nous devrons donc leur laisser le moins d’espaces possible à l’extérieur et attaquer l’anneau avec beaucoup d’agressivité."