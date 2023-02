La runner de la semaine - Kathy Provoost: une mordue, une vraie !

Depuis 34 ans, la course à pied fait partie de sa vie. Et quand on dit course à pied, c’est dans le sens large du terme: piste, cross-country, jogging court, semi-marathon, marathon ou encore trail. Kathy Provoost, c’est une mordue, une vraie ! Elle a 12 ans quand elle met les pieds pour la première fois sur une piste d’athlétisme. Son frère est inscrit à Fleurus Athlétisme et, dans le cadre d’un reportage pour la presse, il est demandé aux frères et sœurs des affiliés de venir jouer les figurants. De figurante, Kathy devient athlète.