Erpent inflige une seconde défaite à Malonne

Au sein de cette série de P2B, les surprises se suivent de semaines en semaines. Après la défaite du Mosa le week-end dernier, c’est au tour de Malonne de s’incliner face aux promus d’Erpent (53-49). "Depuis notre victoire au Mosa, je ressens un relâchement du groupe, déplore Jérôme Lefranc. Nous avons un peu manqué d’influx nerveux et d’intensité face à Erpent, qui a d’ailleurs fait une très belle prestation. Par ailleurs, nous n’étions que 8 car je comptais dans mes rangs plusieurs blessés et malades. Tous ces éléments mis ensemble ont fait la différence. Je pense toutefois que cette défaite va faire du bien ". Malgré cette défaite, Malonne reste toutefois leader avec une longueur d’avance sur le Mosa. "Nous avons malgré tout l’envie d’être un beau champion et de gagner un maximum de matchs. Ici, nous avons encore 3 rencontres avant une petite trêve, à nous de nous reprendre directement ".