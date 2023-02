Didier Stempels est le nouveau président du Groupement namurois

L’Assemblée générale statutaire du Groupement corporatif namurois s’est déroulée dans les installations de la section mini-golf, à Saint-Servais. Après avoir remercié ses hôtes, le président Jean-Pierre Roger mit en exergue le plaisir de ces retrouvailles, avant d’annoncer son retrait de la présidence, après un bail de 15 ans. "Gardons bien à l’esprit que le sport corporatif doit continuer à donner à chacun ses joies et plaisirs, souligna-t-il. Je compte faire un pas de côté comme président, non sans une petite amertume . Je m’étais fixé l’âge de 75 ans comme butoir et je m’y tiens."