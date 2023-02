Winenne: Clap de fin pour la tournée des Corridas

Sur le petit parcours, après un gros entraînement écourté samedi matin, suite à de mauvaises sensations, l’Archer Yoan Golinveau s’aligna en dernière minute. Il devança Mathias Anciaux et Jérôme Chaboteaux. "Mon plan était de suivre les premiers, vu l’entraînement du matin. Le tempo était moyen et je me sentais bien. J’ai accéléré à 300 mètres de la ligne pour finalement gagner la course. La forme est ascendante pour le moment, avec une belle performance au Monaco Run la semaine dernière, en 15,08 sur 5 kilomètres. J’espère descendre sous les 15 minutes à Lille, le 19 mars", raconte le vainqueur.

Chez les filles, on a toujours eu droit à la même bagarre, entre Charline D’Orchymont et Emmanuelle Sion. Elle fut cette fois remportée par Charline. "J’étais à deux doigts de louper le départ car, dans ma tête, c’était 19 h 30 et non 19 h. Finalement, malgré un échauffement écourté, je me suis retrouvé seule en tête sur un rythme très rapide, peut-être trop. Je suis parvenue à garder le rythme et à creuser un petit écart, pour finir sans trop de pression et signer mon meilleur temps sur 5 kilomètres", précise Charline.

+ Le classement des 5km

Sur la longue distance, après un sprint pour décrocher la victoire lors de la Corrida de Gedinne, entre Firmin Masset et Sindbad Léonard en début d’année, et une chute pour Firmin, les deux coéquipiers du Triathlon Beauraing décidèrent de ne pas se faire la guerre et de passer la ligne d’arrivée ensemble. "Nous sommes arrivés main dans la main, préférant éviter les péripéties du dernier sprint, s’amuse Sindbad, classé premier. Il faut dire que nous avons fait toute la course ensemble, sans voir personne nous rejoindre." Valentin Gillaux termina à la troisième place. C’est même un carton plein pour le TriB avec une victoire également chez les filles. Aline Jaumotte termina devant Fiona Kairet et Caroline Polart.

+ Le classement des 10km

Cette septième et ultime manche marquait aussi la fin de ce nouveau challenge hivernal. Sur la petite distance, il est remporté par Inès Fisson et Mathias Anciaux chez les juniors, Charline D’Orchymont et François Willemart chez les seniors, Emmanuelle Sion et Benoit Badot chez les vétérans 1 et enfin, par Sandrina Courtois et Jean-Pol Anciaux chez les vétérans 2. Sur la longue distance, la victoire revient à Fiona Kairet et Achille Vandercam chez les juniors, Aline Jaumotte et Firmin Masset chez les seniors, Caroline Polart et Manu Exposito chez les vétérans 1 et Régine Baijot et Étienne Demadre chez les vétérans 2.