Ciney pas fair-play ? Le club se défend

Voilà qui fait réagir les Cinaciens… "Notre club n’apprécie pas ces propos, explique Olivier Henin, le président cinacien spectateur du match. On était au courant qu’Antoine serait en retard mais la rencontre a débuté à 19h02, et la mi-temps fut très courte, à peine quinze minutes. Yohan n’a même pas pris de temps mort avant le repos, ce qui m’a étonné. Or, s’il avait voulu... Les arbitres étaient prévenus du retard certain d’Antoine Malliar, ils le connaissent et n’y ont vu aucun problème. Ni même le coach adverse qui, averti, a eu l’air de ne pas s’en soucier. Antoine a dû se glisser sous les tables de l’étroite buvette locale pour entrer dans la salle. Après, je comprends la frustration de perdre quand on joue le mai ntien en R1. Mais pas de tels propos, inappropriés." Une tempête dans un verre d’eau... D.M. & M.S.