Vestiaires

Février s’avère de plus en plus pénible pour les Walhérois, revenus bredouilles et décontenancés de Braine (3-0), après deux nuls à domicile (2/9). "Le plus frustrant, c’est que je ne trouve pas d’explication à ce passage à vide, qui survient plus ou moins à la même période que l’année passée, s’interroge le capitaine"FG"Gilain. Il n’y a encore rien de mal fait (NDLR: la plupart des concurrents ont aussi perdu des plumes), mais c’était le moment de creuser l’écart avant les gros matchs qui arrivent, contre Manage ce samedi - et que je manquerai malheureusement, pour avoir pris ma troisième jaune -, puis à Mons dans deux semaines. Le terrain était certes difficile et les adversaires se sont donnés comme des chiens. Mais de notre côté, on n’a jamais trouvé de solution, ni le moindre coup de rein. On a donné les trois buts, sans réussir à exploiter les erreurs des autres. Et personne n’est à sortir du lot. Celui qui dit qu’il a fait un bon match… Un creux, toutes les équipes en connaissent en cours de saison. À nous de travailler pour en sortir dès ce week-end."M.B.