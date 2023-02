Mathieu Davin a signé un premier but providentiel à Haversin

Dans le onze de base dimanche, comme c’est régulièrement le cas depuis la mi-novembre, Mathieu évoluait dans la défense aux côtés de Maxence Mohimont et de Baptiste Michel. "D’habitude, j’étais titulaire parce que l’un d’eux était suspendu… puisqu’ils prennent une carte par match, continue de plaisanter le garçon de 20 ans. Mais dimanche, ils étaient tous les deux sur le terrain et moi aussi."

Il faut dire que, pour recevoir l’armada de Biesme, Jean-François Grégoire avait misé sur un gros bloc défensif. "On a énormément défendu contre Biesme, quitte à se retrouver à cinq ou six derrière. La consigne principale était de ne pas encaisser dans le premier quart d’heure. Puis ça s’est étendu à la première mi-temps et ensuite à tout le match. Au final, on y est arrivé et on marque ce but pour faire le casse du siècle. Mais c’est aussi devenu possible grâce à Xavier Gérard, notre gardien, qui a sorti un gros match et a d’ailleurs réussi sa première clean sheet . Tout s’est aligné dimanche, c’était l’après-midi de nos premières ! ", dit celui qui, avec ce premier but en P1, totalise deux roses en équipe première, après celle plantée en début de saison avec la P4 du club cinacien, où il a effectué toutes ses classes hormis un bref passage par Onhaye.

Faire tomber la cylindrée biesmoise, un exploit ? Oui, mais en lequel Haversin a voulu croire dès le début. "On sait qu’on a un tryptique de la mort en enchaînant Spy, Biesme et Loyers. Mais après des contre-performances, comme l’élimination en coupe et le 1-6 contre Spy, on a l’art de réagir, donc on y croyait quand même, précise l’étudiant en droit. Et puis, vu les résultats de Chevetogne et Flavion la veille, on devait accrocher quelque chose pour ne pas être largué." Mission accomplie: Haversin a refilé la lanterne rouge à Évelette dimanche soir.