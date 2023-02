Namur: "L’essentiel était de bien se relancer"

Plus aucun match ne sera facile pour les Merles, presque obligés au sans-faute à chaque sortie. "Surtout quand on subit deux penalties très légers", regrettait le mentor namurois, Cédric Fauré, satisfait de s’être sorti d’un match qui aurait pu s’avérer plus piégeux. "L’essentiel était de bien se relancer après la mini-trêve. Ce sont trois points importants, basés sur une très bonne entame de match et une seconde période aboutie. Nous avons maîtrisé notre sujet", se réjouissait-il. Il avait apprécié le caractère de ses gars, bien revenus à chaque fois qu’ils étaient menés. De quoi monter l’ambiance d’un cran surtout après l’annonce des futures paternités de Dieudonné Lwangi et Frédéric Rosmolen. Ce dernier avait inscrit un but important et splendide pour mettre les Merles pour la première fois devant. "C’était un peu frustrant de rentrer aux vestiaires en étant menés sur deux demi-occasions des Sérésiens. Et même à 4-3 sur un penalty généreux, nous avons bien géré la fin de match".