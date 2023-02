Les buts de Dogot (3), Bauduin, De Roo, Doyen et Nicaise n’ont pas fait le poids face aux réalisations de Guery (3), Dethier (2), Albert, Catinus et Dell’Aquila. Le dernier but visiteur est un autogoal.

Sambreville 9 – US Dinant 1

Après les buts de Dupont et Abid, les Mosans relançaient le suspense via Colin (2-1 sur penalty). Les Sambrevillois s’envolaient ensuite via Hofra (3), Dario (2) et Montoisy (2). "Nous restons sur un 8/8. De bon augure pour la suite", se réjouissait le CQ local Logan Montoisy.

Seilles 8 – Loyers 5

Cepa Dos Santos signait le hat-trick parfait (1e, 3e et 5e). Coco Ruymbeke stoppait l’hémorragie (3-1, 7e). Si Gilsoul faisait 4-1 (23e), Coco Ruymbeke maintenait l’espoir dans le camp loyersois (4-2, 24e). Même son de cloche en 2e période. Coco Ruymbeke (5-3, 28e) répondait à Cepa Dos Santos (5-2, 27e). Lorenzo Dago et Coco Depas creusaient alors un écart (7-3, 40e) que Jacques réduisait (7-5, 45e). Gilsoul clôturait l’addition (8-5, 50e). "Nous sommes passés à côté des 5 premières minutes. Sur le velours, Seilles a géré le reste de la partie sans trop de difficultés", analysait le CQ loyersois Pierre Denis.

Auvelais 7 – Havelange 6

L’inévitable Moretti ouvrait la marque. De 1-1, le score passait à 2-1 (Grande Y Lara), 2-2, 3-2 (Dumont) et 4-2 (Moretti). Les Hall Boys reprenaient la 2e période en force, à l’image de Roelen (5-2) et de Dumont (6-2). Les Batyboys relançaient alors le suspense (6-5). Au plus fort de la tempête, Moretti faisait 7-5. Le dernier but visiteur était trop tardif (7-6). Kleinkenberg (3), Hébette (2) et Willem se sont partagé les buts visiteurs.

"Il s’agit d’un petit miracle. Même terriblement déforcé, Havelange nous a copieusement dominés. Nous hésitons à nous déplacer en coupe, car Havelange, au complet, c’est aller au-devant d’une sérieuse fessée", reconnaît le T1 auvelaisien Régis Romainville.

BF Dinant B 6 – Loyers 2

Les Dinantais ont retrouvé le chemin de la victoire avant le derby à l’US Dinant. Équilibrée, la première mi-temps se terminait sur un score de 3-1. La 2e était l’apanage de la jeune équipe locale. À noter la très bonne prestation du gardien Brasselle, auteur de 2 assists. Polomé (2), Henry, Collart, Boninsegna et O. Meyfroidt se sont partagé les buts locaux, Horion et Tasiaux, les buts visiteurs.

Vedrin 8 – Namur Utd 1

Guede (2), Limet (2), Bastin, Devigne, Michel et Munaut ont inscrit les buts locaux. Dury a sauvé l’honneur visiteur (3-1). Excellente prestation du gardien local Kevin Vanuytrecht.

Walcourt 10 – Leuze 4

"Nous avons rapidement mené 4-0, précisait le capitaine Cédric Coppin. La seconde mi-temps fut plus équilibrée."

Moreau (4), Vanstichel (3), Collet (2) et Berger se sont partagé les buts locaux. Aidés par un autogoal, Tonneau (2) et Dell’Aquila ont inscrit les buts visiteurs.

Seilles 5 – Ciney 0 (forfait)

"Je n’avais que trois joueurs", précisait le T1 cinacien Jérôme Renard.