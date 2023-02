Les Black Bears d’Andenne aménagent leur aire de jeu

Le club andennais y va de sa poche et compte sur l’investissement de ses affiliés pour mener le projet à termes. "On prend tous les frais à notre charge. La Ville nous a, en effet, déjà beaucoup aidés. Un ami, gérant une société de parcs et jardins, est venu nous prêter main-forte, avec sa grue. La suite des travaux sera assurée par nos membres, avec des brouettes et des pelles. On a prévu un budget de 4-5.000 €. Rien que pour les filets et les clôtures, on en est déjà à 2.000 €. Et il y a d’autres zones du terrain à réaménager. On a déjà nettoyé les vestiaires et la buvette et acheminé du nouveau mobilier quand c’était nécessaire. Oui, le timing est très court, car les compétitions reprennent dans cinq ou six semaines. Nos premiers entraînements extérieurs sont d’ailleurs prévus les 7 et 8 mars et le premier match amical le 12. On va essayer d’être prêts…"

Pour le plus grand bonheur des six équipes qui porteront les couleurs des Black Bears cette saison. "La Ligue francophone, qui a mis sur pied un programme élites en hiver, souhaite également en développer un pour l’été et cherche, à cet effet, un terrain centralisé, géographiquement. Et celui de Namêche répond évidemment à ce critère", ajoute le dirigeant d’un club qui organisera, ce samedi, son tournoi de baseball5 dénommé Open Arena, avec la participation de formations belges et étrangères.