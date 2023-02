"La victoire qu’il fallait"

À l’assist sur le but de Jérôme Claude, Tom Antoine était satisfait de la prestation de ses couleurs. " La victoire était impérative et, même si la manière n’était pas exceptionnelle et si nous peinons un peu à retrouver notre football, on peut être content", disait l’ailier. Pourtant, tout Ciney a tremblé en début de match. " Nous avons été complètement acculés durant les vingt premières minutes et avons eu de la chance d’inscrire notre but, il faut le reconnaître." La victoire permet à Ciney de se donner un peu d’air et d’envisager la suite avec plus sérénité. "Maintenant, j’imagine qu’on va pouvoir un peu parler de la prochaine saison" , dit encore celui qui ne sait pas de quoi son avenir sera fait. "Je dois dire que je me pose quelques questions. Je veux, bien évidemment, écouter d’abord ce que Ciney a à me dire, mais je ne suis pas chaud pour continuer sans certaines garanties sportives et sans avoir l’assurance que nous jouerons autre chose que le maintien."