Hamblenne et Kaisin de retour à Loyers

Un groupe qui restera toujours dirigé par le directeur technique loyersois qui est à la recherche d’un coach pour sa deuxième régionale.

"Je fais un appel à candidature aux potentiels intéressés. Nous cherchons un entraîneur et également des joueuses pour étoffer le noyau et amener plus de stabilité."

Dans les autres résultats, Natoye a gagné sa double confrontation face à Fraire (47-75 et 60-45), Belgrade a été cherché un succès difficile à Marche (46-49) alors que Faulx s’impose largement devant Namur (98-46).

Enfin, Jambes et Malonne l’ont emporté tous les deux à la maison face à Profondeville (59-49) et Boninne (74-56).