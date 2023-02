Geudvert a gagné en confiance avant l’Euro

Les fleurettistes de l’équipe nationale junior sont rentrés de Sabadell, en Espagne, avec un moral des plus affûtés, à une semaine du rendez-vous européen qui les attend à Tallinn. "On vient de réaliser une très belle performance dans l’épreuve par équipe, en se classant en 5e position. Sans doute la meilleure depuis longtemps pour un team belge en Coupe du monde", s’enthousiasmait ce dimanche Oscar Geudvert, à peine sorti de la salle catalane avec ses équipiers Alexandre Léonard, du cercle "Les 3 Armes" comme lui, Sem Genbrugge et Victor Leynen Dubus, tous deux du club De Maneschermer. Sur les pistes hispaniques, nos représentants ont notamment disposé de l’Allemagne (45-44) dans le tableau de 16, puis de la Slovaquie (45-33) et de la Pologne (45-31) dans la phase décernant les places 5 à 8. Seule l’Italie, future lauréate, les a privés de victoire, en quart de finale (45-26). "C’est une répétition très positive pour nous, alors qu’on était sans coach (l’un accompagnait les filles à Modling et un autre avait un empêchement), ni aucun parent. C’était donc assez spécial comme expérience, mais on s’en est très bien tiré", poursuit le Dinantais de 18 ans, qui avait déjà signé un bon résultat la veille, en individuel (25e sur 112). "C’est même mon meilleur classement en Coupe du monde cette année. Et je n’étais pas loin d’accrocher le tableau de 16, n’ayant perdu que 15-13 contre un Ouzbek. Ces bonnes prestations, sorties juste avant le championnat d’Europe, renforcent évidemment ma confiance, d’autant que je sortais d’une période compliquée, avec ma session d’examens en 1re bachelier à l’ULB. J’y suis les cours en ingénieur de gestion, mais en pouvant dédoubler mon année. Cela me permet de combiner plus facilement mes études et l’escrime de haut niveau."