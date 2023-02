Et si José Lardot arrivait à Evelette

L’Assemblée générale du FC Evelette/Jallet se tiendra ce vendredi soir. L’enjeu, former un nouveau conseil d’administration et dénicher un président suite au départ de Patrick Thiry pour insuffler une nouvelle dynamique au club, actuellement lanterne rouge en P1. Parmi les potentiels candidats présidents, un nom est revenu avec insistance ces derniers jours. Un nom très connu dans le football andennais et hutois: celui de José Lardot. Passé par Andenne, Solières, Huy, Ciney ou encore Waremme, le Givois, actuellement en France, n’a pas répondu à nos appels mais il a bien été question qu’il arrive dans la commune d’Ohey pour aider le club. "On l’a rencontré et il est venu voir les installations, confirme Patrick Thiry. Mais depuis, nous n’avons plus de nouvelle. On verra vendredi s’il se présente. La place est vacante, s’il veut la prendre, elle est pour lui." Si José Lardot reprend Evelette, c’est une certitude, le club affichera de grandes ambitions. Mais pour combien de temps ? Car c’est tout le problème avec les mécènes. Une fois qu’ils claquent la porte, les clubs se retrouvent souvent dans de sales draps.