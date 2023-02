Classement des buteurs de P1: Meux inverse les rôles face à Spy et c’est Martin Delcorps qui voit triple

Fait rare depuis plusieurs semaines en P1: le Spirou Florian Fromont n’a marqué ni triplé, ni doublé, ni même un goal ce week-end. Qu’à cela ne tienne, Martin Delcorps était là pour prendre le relais et planter trois roses dans le match qui opposait Meux B à… Spy ! Un premier triplé du joueur meutois qui le fait remonter au classement, désormais à une petite longueur du top 5 grâce à ses 12 réalisations personnelles. Devant lui (et derrière F. Fromont et ses 30 buts), Delcorps reste devancé par Malcome Francotte (+1 avec Grand-Leez, 17 buts), Amaury Lotte (Biesme, 16 buts), le duo Tanguy Jonckers (Arquet, 14 buts) – Aissam Boutgmi (Loyers, 14 buts), tous deux buteurs dimanche, et l’Andennais Augustin Rigo (13 buts).