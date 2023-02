Aische suit aussi Aissam Boutgmi

Les Aischois n’ont pas raté leur rendez-vous chez le voisin jodoignois en dominant leur adversaire de la tête et des épaules. Et même s’il y aura sans doute des départs dans le noyau au terme de la saison, tout le monde semble concerné par cet objectif troisième tranche. Jérôme Patris s’en réjouit: " La meilleure manière de se montrer, c’est de continuer à prester à son meilleur niveau, qu’on parte ou qu’on reste. En le faisant pour le groupe, on ne pourra jamais rien reprocher aux joueurs. Je suis vraiment très fier de ce qu’ils ont montré. Ils ont mis un grand cœur dans cette victoire. Ça nous permet de retrouver un peu d’amour-propre dans cette équipe. " La suite, c’est un derby contre Tamines mais aussi des contacts pour finaliser quelques transferts. Le buteur de Loyers Aissam Boutgmi est une piste mais ce n’est pas la seule. Scott Siroux, l’attaquant de Perwez a aussi été approché, tout comme Giuliano Mariano. Aische devra sans doute aussi transférer un gardien vu le départ attendu de Vincent Rousseau pour une division supérieure. Quant à Lucien Gauchet, annoncé un peu partout, il tempère: " J’ai des contacts mais je n’ai encore rien décidé. Rester à Aische est une possibilité aussi. Je ne me précipite pas. Monter d’une division, c’est bien mais si c’est pour ne pas jouer, ce n’est pas intéressant. On verra d’ici trois semaines. "