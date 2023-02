19-14, 27-26, 11-15, 19-18.

NAMUR: Rupnik 4, Zelnyte 11 (1x3), Carpreaux 19 (3x3), Whitted 24 (2x3), Dossou 12, Matthys 3 (1x3), Defosset 3.

Les Namuroises rentrent parfaitement dans la rencontre et prennent déjà douze points d'avance après huit minutes (19-7), avant que Van Hoof ne sonne la révolte côté boomois. Si les Phantoms reviennent à cinq points (22-17) durant quelques instants, Namur repart à la faveur de plusieurs tirs derrière l'arc (34-22), puis l'écart se stabilise après un 0-6 de l'équipe flandrienne. Devant de six unités à la pause (46-40), les Namuroises sont rejointes en fin de troisième quart (55-55, 29e) mais gardent la tête jusqu'à sept minutes de la fin de la rencontre, moment choisi par Boom pour infliger un 2-11 aux Mosanes (64-71, 36e). Si elle semble mal embarquée, l'équipe namuroise, tirée par les inspirées Whitted et Carpreaux, parvient à retourner la situation grâce un ultime 12-2. Namur (10 v.) est seul 4e.

"Après avoir mené plus de trente minutes, nous nous sommes relâchées et plus rien ne rentrait. Nous nous entrainons à six ou sept ces dernières semaines, c’est difficile de jouer avec consistance durant 40 minutes. Nous avons su rester soudées et réussi à sortir la tête de l'eau grâce à la solidarité défensive, des stops importants et deux interceptions dans les dernières minutes", explique Wivine Defosset. À sept samedi soir, les Namuroises devraient pouvoir compter sur le retour d'Émilie Saucin dès ce lundi.