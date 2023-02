Cartes jaunes: Biondolillo, Legros, Manfredi, Boreux, Paquet, Coquelle.

But: Kinif (0-1, 55e).

DISON: Rico-Garcia, Clerbois (66e Merola), Biondolillo, Mara, Manfredi, Teruel, Demarteau, Meunier, Leers, Akdim (66e Errahmouni), Legros.

MEUX: Pignolet, Rouffignon, Van Hyfte, Boreux, Sleeuwaert, Palate, Coquelle, Paquet (90e+1, Mazy), Smal, Rosy (85e Baudoin), Kinif (68e Marion).

Les Disonais ont essayé, mais ils se sont cassé les dents sur une défense meutoise qui a pour habitude de peu encaisser. Une statistique qui s’est vérifiée au Val Fassotte, plus que jamais.

L’action la plus dangereuse en première mi-temps est signée Abdou Akdim, à la demi-heure de jeu. Parfaitement servi par Julien Meunier, l’attaquant disonais tente de tromper le portier visiteur, Maxime Pignolet, mais c’est ce dernier qui a le dernier mot. Juste avant cette action, c’est le gardien local, David Rico-Garcia, qui avait dû s’interposer pour dévier un coup franc botté par Gauthier Smal.

Après le repos, au terme d’une première période guère très inspirante, l’unique but de la partie tombe à la 55e. Suite à une rare perte de belle de Kissima Mara, Meux repart en contre et Gilles Kinif en profite pour tromper Rico-Garcia. Dans la foulée, Guillaume Legros réclame un penalty pour une faute d’Antoine Boreux, mais il récolte une jaune pour simulation. En face, vingt minutes plus tard, Kissima Mara plaque au sol Corentin Marion dans la surface, mais l’arbitre ne bronche pas. Dix minutes plus tôt, le défenseur disonais avait eu la balle de l’égalisation au bout du pied, mais son envoi a heurté le poteau.

Sept jours après avoir signé sa première victoire de l’année, Dison n’est pas parvenu à enchaîner, face à une équipe de Meux qui n’a rien lâché et qui revient à six point du leader, Warnant. "C’est une équipe très solide et athlétique, analyse l’entraîneur des Stadistes Christophe Kinet. On s’est créé quelques belles possibilités en première période mais on n’a pas su en profiter. En seconde période, on prend un but évitable et on savait que l’équipe qui allait marquer en premier prendrait une option sur la victoire. Malgré tout, on a tenté de réagir. Le résultat est rageant mais tout n’est pas à jeter dans le contenu", résume l’entraîneur.

Pour Laurent Gomez, "c’est une belle prestation collective et une victoire comme on sait les arracher car on a dû puiser physiquement sur un grand terrain gras. Face à une équipe qu’on ne sous-estimait pas du tout. Dison est très complet, avec de la qualité technique, du répondant physique et un système de jeu bien en place. On fait notre petit bout de chemin en avançant avec la bonne mentalité. Depuis 2023, on a fait six ou sept matches et on a pris un but. Fatalement, c’est plus facile de gagner des matches quand on a de telles statistiques défensives. Sans vouloir nous jeter des fleurs, c’est difficile d’être grand contre nous car on défend de façon collective et on laisse peu d’occasions."