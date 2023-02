Temploux sur les talons de Maillen

"Ce match face à Rochefort a été serré jusqu’à la 33e même si on a souvent couru après le score. Ensuite on s’est complètement éteint, on a arrêté de jouer et mis moins d’intensité en défense. Je dirai que notre apprentissage continue. Si on veut rester compétitif il va falloir jouer tous les matches de la première à la quarantième minute. Ce sera la seule solution pour garder un espoir pour la troisième, voir la seconde place" explique le mentor assessois Olivier Collignon.

À Temploux, le coach Jérôme Basone parle d’une grosse victoire car il estime qu’Andenne s’est très bien défendu et montré du mieux par rapport au premier match.

"Si Andenne a mis beaucoup de pression en première période, nous sommes restés solidaires en défense. Après la pause on a mieux géré les échanges et on a été plus performants du côté du démarquage. Il a néanmoins fallu attendre le dernier quart pour passer devant et faire le break".