Au but mazycien de Vandewalle à la 15e, Van Ydegem répliquait dix minutes plus tard. Dès la 55e, Van Ydegem mettait les Jaune aux commandes. Maroye signait la réplique visiteuse à la 60e. Un essai de Rocchi dévié semblait donner la victoire aux hommes de Bernard Becquevort. À la 80e, Moiny arrachait un point mérité. À noter que suite au départ de Philippe Baugnet à la tête de l’équipe A de Mazy, c’est le T1 de l’équipe B, Quentin Journée qui le remplace. Ce dernier cède les commandes à Milan Moutiaux.

Sauvenière B 6 - Moustier B 2

Les Gembloutois étaient les premiers en action pour prendre l’avance à la 22e via Bauwer. Ledoux à la 31e, remettait les deux équipes à égalité. Bouwer, encore lui, se chargeait du 2-1, avant que François à la 40e, ne réalise le break. Collavo et un doublé de Renier mettaient les Sambriens K.-O. Passani atténuait l’addition.

Temploux 4 - Jemeppe B 0

Les Aviateurs, déforcés, se méfiaient des Chimistes. Le mentor temploutois était soulagé de voir Ancion à la 20e et Verstrynge à la 42e, donner un avantage solide aux siens. Les Namurois consolidaient leur succès en inscrivant deux nouvelles roses signées Nazé à la 78e et Ancion à la 86e.

Profondeville B 3 - Jambes B 8

Le jambois Vanderstappen, intenable, inscrivait quatre buts alors que Humblet en réussissait 2. Les visités se rapprochaient quelque peu par Smeesters à la 48e. Les hommes de Vincent De Ketelaere craquaient physiquement et les visiteurs en profitaient pour empiler par Vanderstappen, Hennaux et Jacques (2)

Onoz 4 - Salzinnes 0

Comme souvent, les visiteurs galvaudent leurs premières possibilités par Djokoto et Kouogang. Scorniciel trouve la faille à la 55e bientôt suivi par un doublé de Laurent. À la 79e, De Gasperi clôture la nette victoire des Standardmen. "Salzinnes a une belle équipe et ne mérite pas un si bas classement", jugeait le T2 local, Robert Scorniciel.

Malonne B 7 - Flawinne B 1

À la 10e, Bosseaux met les Verts aux commandes. Cléda va répliquer trois minutes plus tard. Des erreurs défensives vont profiter à Marchal, Sambon et Bosseaux pour creuser l’écart à la mi-temps. Marchal, Ridole et Bosseaux vont s’infiltrer dans le physique visiteur défaillant pour corser l’addition.

Wépion B 2 - Wartet 3

Les Dolomiens ont l’habitude de passer par le chas de l’aiguille comme encore au Bienvenu dimanche. Baurain et Lorelie avaient deux buts d’avance aux Fraisiers avant que P. Thiry ne réduise l’écart à la 43e. Sur leur lancée, les visiteurs finissaient par s’imposer grâce à Warant à la 46e et L. Thiry à la 70e.

Malonne renoue avec la victoire

Les deux dernières sorties du néo-coach malonnois lui avaient laissé un goût amer. Celui-ci a disparu dimanche avec la nette victoire dans le derby. "Cela fait plaisir et c’est bon pour le moral des troupes, confirmait Romain Tellier. Nous n’avons pas laissé grand-chose aux Flawinnois hormis le 1er quart d’heure. Nous nous préparons au mieux pour le tour final." De son côté, Jérémy Jacques faisait grise mine. Déforcée par l’absence de trois éléments repris en P4, il n’avait pas reconnu son équipe. "Je suis déçu par le score mais surtout par la manière. Beaucoup de joueurs n’étaient pas à leur niveau", regrettait-il. Il y a aussi des formations où certaines absences sont craintes mais bien compensées. Le leader temploutois s’en est rendu compte avec satisfaction. "Surtout face à une formation comme Jemeppe qui est l’une de celles qui nous a le plus malmenés", reconnaissait le T1 des Bleus, Benjamin Mazy qui, chaque semaine, conserve une avance bien précieuse en haut de l’affiche.