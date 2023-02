Malgré l'absence de leur coach Olivier Baudelet, aux sports d'hiver, les Copères n'ont pas fait dans le détail face à des Fagnards aussi privés de leur coach, absent pour raison familiale. Les Couvinois sont rapidement menés sur un doublé de Polomé. Prouve et Bonjean tuaient tout suspense aux alentours de l'heure de jeu. Delveaux donnait au score des allures de forfait.

Vencimont 5 - Rienne 2

Conscients du danger, les Oranges, menés 0-1 (3e Massinon), égalisaient grâce à S. Dion avant de prendre l'avance via M. Dion. Martinez et Nollevaux tuaient tout suspense à l'approche du repos. La seconde période était davantage partagée. S. Dion corsait une addition atténuée par Dury. Dans les derniers instants, le visiteur Simon recevait un second bristol jaune.

Nismes B 4 - Ardennaise 2

Les Crayats ont enfoncé encore un peu plus des Ardennais qui filent droit vers la P4. Henry montrait la voie dès les premières secondes mais Maldague ne l'entendait pas de cette oreille (12e). R. Dubuc emboîtait les pas de son équipier (21e). Venu de P1, G. Dubuc pensait tuer tout suspens passé l'heure de jeu. C'était compter sans Duret. Le duel prenait une tournure définitive avec le but de Piret. "Nous avons renoué avec la victoire. Nous ne retiendrons que les trois points", se réjouissait le T2 local Julien Vergucht.

Houyet 1 - Bièvre 0

Le but de Manniette a suffi au bonheur local (1-0, 70e).

Biesme B 7 - Hastière 0

Privés de leur coach Denis Degueldre, en vacances, les Biesmois n'ont pas fait dans la dentelle face à des Hastierois qui rejoignaient les vestiaires sur un score de forfait infligé par Dehon, Kaisin (3) et Rouelle. La seconde période était un peu plus équilibrée. Repus, les visités, en progression constante depuis le début de la saison, se montraient moins précis en zone offensive. Wauthy donnait au score des allures de bicyclette tennistique et Lambert fixait les chiffres à 15 minutes du terme.

Philippeville 2 - Beauraing B 0

Face à des Beaurinois en lutte pour leur survie, les Étoilés ont dû attendre les dernières minutes pour conforter leur succès. Toussaint ouvrait la marque à l'approche du repos alors que Dumont fixait les chiffres dans les dernières minutes.

Thy-le-Château 3 - Somzée 5

Les Somzéens ont relancé la course au titre. Ils comptent quatre points de retard sur Dinant, cinq sur Vencimont et sept sur leurs hôtes. Des Métallos qui passaient à côté de leur début de match. Menés 0-2 (Bordenga et Bocart), ils recollaient au score via Angeli. Janssens recreusait l'écart en vue du repos. Baelden faisait 2-3 aux alentours de l'heure de jeu. En toute fin de match, Bocart et Belle tuaient tout espoir en contre. Baelden s’offrait le doublé sur le fil, pour du beurre.

Somzée en trouble-fête

«Le succès de Somzée est mérité. Un gros manque d’envie de notre côté, regrettait le T1 des Métallos Corentin Kaye. Malgré la défaite, le bilan actuel est plus que satisfaisant. Nous comptons 54 points sur 63, soit une moyenne de champions. Comme déclaré depuis le début de saison, nous visons le titre. Ne pas le gagner serait une déception, et ce même si Vencimont et Dinant le méritent également au stade actuel de la compétition.»

«Indépendamment de notre victoire à Thy, notre parcours actuel est plus que satisfaisant. Nous arrivons à incorporer des jeunes en réalisant un beau championnat, se réjouit le coach somzéen Frédéric Belle. Nos ambitions sont doubles : jouer de nouveau un tour final et jouer les trouble-fête dans le trio de tête.»

Dimanche prochain, les Somzéens, quatrièmes, recevront les Crayats de Nismes B, neuvièmes.