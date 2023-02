Les Biwacks restent bien calés dans le sillage du meneur en l’emportant nettement dans ce sommet. Malgré leur domination, les Andennais doivent attendre la 35e pour voir Duchêne ouvrir la marque. Ils pèchent ensuite à la finition. À la 47e, Lopopolo est plus adroit pour l’égalisation mauve. Doupagne puis Grenson (2) vont faire pencher la balance avant que Senaji ne paraphe la belle prestation des Verts à la 86e.

Boninne B 0 - Natoye 3

Le leader a dû faire face à une belle opposition namuroise et s’est montré offensivement chirurgical. Dès la 25e, un contre de Camara fait mouche. Deux minutes après la reprise, Denys double la mise visiteuse. À vingt minutes du terme, en reprenant un corner, Camara assure une victoire pas aussi évidente que ne le montrent les chiffres.

Éghezée B 1 - Leuze B 2

"C’est chaque fois la même chose. Nous proposons du jeu mais ne concrétisons pas", regrettait le T1 Mathieu Roland. Son équipe aurait dû mener avant la 48e et le but de Baye. Plus efficaces, les visiteurs allaient retourner la situation via Eugène à la 61e et Deleuze, sur penalty, à la 80e.

Fernelmont-Hemptinne B 1 - Andoy 0

Cette rencontre fut assez équilibrée en première période, sous la surveillance d’un arbitre officiel liégeois. À la 30e, Campine perce dans l’axe et s’en va inscrire le seul but du match. La reprise fut encore disputée. Trois excellents arrêts du capitaine-gardien Di Silvio vont préserver les trois points locaux importants.

Yvoir 5 - Taviers B 4

Le 1er acte fut animé avec un chassé-croisé où les Mosans scoraient via Frippiat et Jambe et les Hesbignons par Paris et Jacquemart. Au but visité de Wilmotte, Kaiser répliquait à la 80e. Kei et Jambe creusaient alors l’écart que le but de Jacquemart dans les arrêts de jeu ne pouvait combler.

Bonneville 0 - Naninne B 1

"Match difficile sur un terrain difficile", résumait le T1 Naninnois, Marc Hager. En contre, sa formation trouvait malgré tout l’ouverture à la 31e via Simonis. Les Orangés dominaient le 2e acte mais manquaient de se faire distancer à la 65e. Quelques escarmouches encore à signaler sans but jusqu’à la fin d’un duel correct et très bien arbitré par José Catilina.

Gesves B 0 - Ohey B 2

Les hommes de Laurent Houllez ont pris une majorité des échanges de la première période à leur compte en misant sur un bon dispositif pour contrer les Standardmen. Ces derniers surprenaient pourtant leur hôte à la 21e quand un tir lointain de Delcave surprenait le dernier rempart gesvois. La reprise était partagée jusqu’à la 80e où un penalty très contesté par les visités permettait à Rodberg de doubler la mise.

Petit-Waret, principal rival de Natoye

Les Biwacks ont remporté nettement leur confrontation avec le troisième, Schaltin B, et se posent comme le principal danger pour les hommes de David Brasselet. Les Verts ont souvent l’habitude d’ajouter la manière aux résultats positifs. Le coach Nicolas Marino est bien sûr satisfait même s’il veut encore améliorer la finition des siens. "Nous aurions dû mener à la pause avec un écart plus conséquent, considère-t-il, ne boudant pas son plaisir pour autant. Nous avons livré une belle prestation et devons rester concentrés sur la suite du programme."

Toujours fair-play, le mentor schaltinois Pascal Fermine reconnaissait la supériorité de son adversaire. "J’ai peut-être vu le futur champion, notait le T1 mauve. Nous pouvions être menés plus largement à la pause. Ensuite, à 1-1, nous n’avons pas été assez malins pour faire douter les Andennais. La victoire adverse est logique même si, à 2-1, je regrette celle balle de 2-2 loupée."