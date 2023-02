Les Gesvois mettent la pression au premier acte, via Nguea mais Mathieu reste vigilant dans son petit rectangle.

Après la pause, les Mauves passent la vitesse supérieure et à l'heure, Pisvin surmonte le gardien d'une tête. Dans la foulée, il dévie un corner mais le cuir s'écrase sur l'équerre.

Bioul 2 - Assesse 1

Les Sang et Or prennent un départ sur les chapeaux de roue avec dès la première minute, un but de Jacquet.

Au second acte, Assesse met la pression et Huet rétablit la parité à la 92e. Quatre minutes plus tard, Dache offre les trois points aux Bioulois.

Schaltin 0 - Anhée 2

Les Mauves ont dû composer avec plusieurs blessés. "Sur le banc nous avions Rome et Jadot, deux gardiens", précise Xavier Genette.

Les Mosans doivent attendre la 43e pour voir Virgile Dubois trouver l'ouverture.

Dès la reprise, Delhauteur voit sa frappe repoussée par le gardien. À l'heure, V. Dubois double la mise. Schaltin termine la rencontre à neuf avec les exclusions de Simon (2 jaunes) et Dubois (rouge), dans les arrêts de jeu.

Rochefort 2 - Tarcienne 1

Les Marcassins se créent plusieurs occasions mais doivent attendre la 20e pour voir Collin déflorer la marque. On rejoue depuis dix minutes au second acte quand Wauthy double les chiffres. À la 80e, Deghorain sauve l'honneur des Tarciennois qui ont eu aussi deux frappes sur la latte via Van Cleemput et Nkoue.

Surice 1 - Pesche 3

Ce duel entre mal lotis a souri aux Poires qui recollent au peloton. Les Verts ouvrent le score via Gigot à la 30e. Les Fromagers répliquent et égalisent juste avant le repos via Malinowski. Au second acte, les Peschelots prennent l'ascendant et Gigot plante deux buts supplémentaires.

Onhaye 3 - Pondrôme 1

À la 10e, Massart place les Beaurinois sur orbite. Les Walhérois répliquent via Steeno qui égalise avant le repos. Onhaye insiste à la reprise, et Bodart signe un doublé.

Petigny 0 - Havelange 3

Juste avant le repos, un but de Benjamin Lizin sur un coup franc direct est annulé. Après la pause, les Mauves passent la vitesse supérieure. À l'heure, Koné trompe le gardien local. Suite aux exclusions de Pierson et Zamperetti, Petigny se retrouve à neuf. Havelange profite de sa supériorité numérique pour consolider son succès via Brieuc Lizin et Kone.