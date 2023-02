Cartes jaunes: Taminiaux, Herman, Capouet, Boigelot, Nazé, Lucca, Kindermans.

Buts: Lucca (0-1, 4e), Loriers (0-2, 5e), Piazzalunga (1-2, 51e), Francotte (2-2, 58e).

GRAND-LEEZ: Legrand, Evrard, Piazzalunga, Kindermans, Wauquaire, Quevrin, Trigaux, Ligot, Boigelot (84e Van Bets), Beguin (71e Barry), Devigne.

DINANTAISE: Delaite, Capouet, Loriers (58e Colin), Taminiaux, Lucca, Colot, Herman, Leyssens (71e Fontaine), Nazé, Daxhelet, Willot.

Invaincus, toutes compétitions confondues, depuis le 11 décembre, les Grand-Leeziens, quatrièmes et auteurs de trois clean sheets consécutives, ont été tenus en échec par des Dinantais, cinquièmes et invaincus depuis le 13 novembre.

Les visités étaient privés d'Ayika, Boreux, Gilissen, et de Grégoire, ce dernier suspendu. Malade durant la nuit, Francotte prenait place sur le banc. Orphelins d'Akandja, suspendu, les Mosans saluaient les retours de Colin (qui avait purgé sa suspension), de Colot (activité professionnelle) et de Massart.

Première mi-temps animée

Le duel démarrait sur les chapeaux de roue. Lucca profitait d'une mauvaise passe en retrait de Quevrin pour tromper Legrand (0-1). Idéalement isolé par Colot, Loriers doublait la mise dans la foulée (0-2). Une situation qui provoquait l'ire de Dany Verkamer. Groggys, les visités retrouvaient peu à peu leurs esprits à l'approche du quart d'heure. "C'est trop latéral", leur précisait pourtant le T1. Les rares offensives locales n'inquiétaient guère un Delaite attentif.

Très bien organisés, les Mosans ne concédaient rien. Les Gembloutois étaient réduits à des frappes à distance, sans succès. Le premier essai cadré local était l'œuvre de Boigelot, aligné en pointe (36e). "Allez Grand-Leez, allez!", encourageait le médian local Alexandre Wauquaire.

Francotte manque son penalty

Au repos, Barbarin et Francotte remplaçaient Quevrin et Trigaux. Piazzalunga relançait le suspense d'une frappe croisée (1-2). Dans la foulée, Francotte était accroché dans le rectangle. L'attaquant tentait de se faire justice, mais Delaite détournait l'envoi. Avant de s'avouer vaincu (2-2) quelques minutes plus tard. "Il faut s'imposer", hurlait le coach mosan Maxime Laloux. S'il avait changé d'âme, le duel se terminait sur ce partage. À noter le très bon arbitrage du trio arbitral Parent-Stalmans-Paye.