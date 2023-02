Après une première partie de rencontre équilibrée, Bays fait sauter le verrou visiteur à la 42e. Le score ne bouge plus jusqu’au repos. En début de 2e période, Samson double la mise. Un but qui coupe les jambes des visités qui encaissent une 3e fois sur un autogoal de Troestler. Dans les 20 dernières minutes, Jadoul et Chollot (2) fixent le score.

Pondrôme B 1 – Dinant B 5

Les visiteurs commencent pied au plancher et, après 35 minutes, mènent 0-3 grâce à des roses de Bourtembourg (2) et de Kadima. Dawagne relance les siens à la 40e, mais le leader hérite d’un penalty à la 44e que convertit Volckaert. La 2e période est plus calme et il faut attendre la fin du match pour voir Bourtembourg inscrire son 3e but.

Dion 3 – Gedinne B 3

Dès la 15e, Léonard trouve la faille pour les visités. À la 34e, Gillet égalise. Avant le repos, Tirand rend l’avance à Dion. En début de 2e période, Matz permet à Gedinne de recoller au score. Le chassé-croisé continue et Léonard relance les visités à la 72e. Gedinne pousse et égalise méritoirement à la 80e par Marchal.

Mesnil 0 – Lustin B 3

Lustin prend la première période à son compte et ouvre le score à la 30e par Marchal. En 2e période, les visiteurs gardent la mainmise sur la partie et profitent d’un doublé de Mutombo pour s’imposer.

Anseremme 1 – Méan 0

Après un début de match équilibré, les visités ouvrent le score à la demi-heure sur un centre-tir de Meyfroid. Après le but d’ouverture, les équipes se livrent à une partie fort défensive. Anseremme a encore 3 ou 4 opportunités tandis que Méan tente sa chance à deux reprises, mais sans succès. À souligner, le très bon arbitrage d’un représentant de Méan.

Anhée B 4 – Haversin B 2

Le match tourne rapidement en faveur des visités qui mènent 3-0 au repos grâce à des roses de Pochet (2) et de Basile Antoine, un jeune U19 venu aider les joueurs de Cédric Chapelle. Juste avant la mi-temps, Haversin réduit la marque par Jungers, qui profite d’une erreur défensive. En début de seconde période, Antoine inscrit son 2e but de l’après-midi et plie le match. Le dernier but de Sanzot sur penalty permet à Haversin d’atténuer la lourdeur du score.

Sommenoise 3 – Feschaux 1

Dès l’entame, Dangreaux trouve la faille. Feschaux pousse et égalise à la 25e par Flamend. Avant le repos, Dangreaux fait repasser les siens devant. En fin de match, Raskin fixe les chiffres.

Ciergnon 8 – Pessoux 1

Ciergnon prend la première période à son compte et ouvre le score par Hayon à la 25e. Avant le repos, Anciaux double la mise. En début de 2e période, Anciaux inscrit 3 buts coup sur coup. Devresse signe le 6-0 à la 70e. Pessoux sauve l’honneur via Migeotte à la 72e. Les visités accentuent leur avance avec deux nouveaux buts des œuvres de Davin et Hayon.

Anseremme s’extirpe du piège de Méan et choisit son futur T1

«Défensivement, c'est sans doute notre prestation la plus aboutie de la saison», lançait le mentor d'Anseremme Frédéric Golinveau à l'issue du choc qui a vu son équipe prendre la mesure de Méan. «Nous avons marqué un but à la demi-heure et puis nous sommes parvenus à former un véritable bloc pour contenir cette équipe de Méan qui est selon moi, dans le jeu, la plus belle équipe de cette série. Elle possède un très bon fond de jeu et beaucoup de vivacité. Même si nous avons eu un peu plus d'occasions, notre adversaire a bien défendu et ce ne fut pas simple.» Grâce à cette victoire, les Anseremmois préparent au mieux les prochaines échéances. «Je suis content car nous restons dans le coup avant le derby de la semaine prochaine contre Dinant. Ce sera un gros match face au leader et nous devrons l'aborder avec l'envie de le gagner pour recoller à la tête du classement.»

À Anseremme, il était déjà acquis que Frédéric Golinveau ne poursuivrait pas au terme de la saison. Le club a trouvé son successeur en la personne de Dimitri Simon, actuellement à la tête d’Achêne en P3B.