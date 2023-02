P2A: Rhisnes met fin à la belle série aischoise, Lustin et Malonne partagent dans les derbies communaux

Les équipes B de Grand-Leez et de Tamines, qui ferment la marche du classement de P2A, ont chacune été tenues en échec sans pouvoir inscrire de but. Les Gembloutois se sont inclinés à Jambes (3-0) et les "Alloux" sur le terrain du FCO Namur (4-0). En plus de celles d’Antoine Compère (Jambes) et d’Adriano Corvo (FCO), on retient aussi la clean sheet de Maxence Lievens, le capitaine de Rhisnes. Les "Mauves", tombeurs d’ Aische B (4-0) ont ainsi mis fin à la série de 9 matches sans défaite des Hesbignons de Julien Trimboli. En attendant de connaître le résultat de Ligny, qui recevait Sauvenière sur le coup de 18h, les Rhisnois recollent à la tête du classement, à égalité avec les Lignards (46 points).