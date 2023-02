Cartes jaunes : Corhay, Maniquet.

Carte rouge : Mohimont (90e).

But : Davin (1-0, 80e).

HAVERSIN : Gérard, Michel (68e Pellegrino), Mohimont, Struvay, Piraux, Davin, Thonon (65e Grandjean), Corhay, Kone, Tricnaux (88e Galer), Leclercq.

BIESME : Jacquet, Verelst (65e Lambot), Dubois, Mollet, Fabris (65e Graulus), Servidio, Lambert, Lisot, Blanchard, Depaemelaere, François.

L’un court après le maintien, l’autre après une éventuelle participation au tour final. Pour les uns comme pour les autres, il faut inévitablement mettre les petits plats dans les grands. Ce que les deux entraîneurs ont déjà fait en semaine. Une minute de silence est observée en mémoire de Cindy Satirus, qui s’occupait des jeunes à Haversin. Biesme annonce ensuite d’emblée la couleur en montant à la ligne médiane: le gardien Jacquet sur une moitié de terrain, tous les autres en face. Mais les visiteurs manquent de lucidité et de précision. Des occasions grandes comme des maisons qu’ils n’arrivent pas à mettre au fond. Empêchés, il est vrai, par un excellent Gérard. Mais cet Haversin joue trop bas et ne laisse que le seul Leclercq en pointe au cours d’une première mi-temps inodore, incolore et insipide.

La seconde période reprend sur le même tempo. Mais va connaître un dernier quart d’heure plutôt chaud. À la 81e, alors que les dieux du foot sont de leur côté, sur coup franc donné par Tricnaux, Mathieu Davin, étonnamment seul, pique du front dans les ficelles: 1-0, avant que Leclercq ne trouve le piquet. Les Noirs ferment ensuite les portes, laissant Gérard signer sa première clean sheet. D’un côté, le T1 Defresne n’était pas à prendre avec des pincettes, de l’autre, Grégoire savourait: "Je ne vais pas prétendre que la victoire est méritée, non. Mais on la voulait ! Les dernières rencontres, nous allons les disputer de la sorte."