NAMUR: Matthys 3 (1x3), Defosset 6, Giaux 5 (1x3), Hucorne 17, Iemmolo 20 (4x3), Chirishungu 6, Colin, Godart, Vandy 6, Cool 9 (2x3), Agabalova 7.

Le gros week-end est bien engagé pour les Namuroises puisqu’elles ont renoué avec la victoire, perdue depuis fin octobre. "Pour la quatrième fois de la saison, j’ai pu composer avec un noyau pratiquement au complet, souffle le coach, Jeremie Palix. Et puis, nous avons retrouvé Hucorne qui avait envie de jouer et qui a pesé sur la rencontre. Par ailleurs, son retour a apporté une meilleure gestion à la distribution. Suite à ce départ canon, les joueuses ont joué plus libérées et j’ai pu épargner des minutes à Defosset, priorité équipe première, d’autant que les jeunes ont répondu présentes."

Herve-Battice 63 – Ciney 72

9-13, 18-18, 17-17, 19-24.

CINEY: Beguin 9 (3x3), Ernoux 17 (3x3), Van Meerbeeck 6, Vanhorsigh 2, Delire 8 (2x3), Bechoux 16 (2x3), Laurant 2, Medjo 12.

Suite à une mauvaise entame (9-2), Fannie Vandesteene se charge de remettre les pendules à l’heure. Ses filles exécutent ses plans et reprend l’avantage (9-13, 10e). Tout au long de la partie, Ciney doit rester sur ses gardes car cet avance est de peu. Néanmoins, les Bleues maintiennent le contrôle du match jusqu’au bout. "On aurait pu s’envoler plus tôt mais, face à cette équipe qui a augmenté son niveau en ce deuxième tour, nos moindres erreurs se sont payées cash. La clé ? Grâce à notre taille, nous avons dominé la raquette. Ensuite, Herve-Battice a resserré sa défense. Ceci a permis de ressortir les ballons et les tirs extérieurs sont rentrés."