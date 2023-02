Cartes jaunes : Lwangi, Baudot, Dheur, Bunchukov, Ba Abou, D'Asaro.

Buts : Ba Abou (0-1, 22e), Lwangi (1-1, 33e ; 4-2, 72e ; 5-3, 90e), D'Asaro (1-2 pen., 45e ; 4-3 pen., 82e), Olojede (2-2, 48e), Rosmolen (3-2, 57e).

NAMUR: Prévot, Vander Cammen, Baudot (80e Toussaint), Eloy, Lwangi, Valcke (59e Khaida), Rosmolen, Ghaddari, Dheur, Olojede, Crame (75e Bakija).

SERAING B : Ousmane Mamadou Bunchukov, Boukteb (76e Stasse), Silini (86e Di Crescenzo), Lukebadio (76e Nicolay), Bah Mamadou, D'Asaro, Renier, Solheid, Mayanga, Ba Abou.

Bien accrochés au haut du tableau, les Merles se devaient de venir à bout des Sérésiens pour conforter cette place privilégiée. Et ils auraient déjà pu se rassurer après 30 secondes si la grosse occasion de Crame n'avait pas été sauvée par le gardien visiteur. Malgré une emprise dans le jeu, les hommes de Cédric Fauré ne trouvaient plus ensuite une telle ouverture. Les Métallos laissaient passer l'orage et sortaient plus. Renier était proche de profiter d'un loupé défensif à la 20e. Deux minutes plus tard, Ba Abou se promenait devant le rectangle de Prévot et ajustait ce dernier. Bien payé pour les Liégeois à ce moment du match. La réaction namuroise était assez rapide avec l'égalisation de Lwangi. Juste avant la pause, Mr Urbain accordait un penalty un peu généreux que transformait D'Asaro. Le 4e quart d'heure désormais "célèbre" des Merles n'allait pas faillir à la tradition. Olojede rétablissait d'entrée la parité avant qu'un coup franc 5 étoiles de Rosmolen ne fasse passer les visités devant. Le break réalisé par Lwangi semblait suffisant pour assurer les trois points mais un nouveau penalty tombé du ciel relançait la partie. Seraing y croyait mais Lwangi, encore lui, assurait la bonne affaire en scorant dans le but vide.