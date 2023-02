Si Moustier se crée deux belles occasions, avant le repos c'est tout de même Floreffe qui déflore la marque. À l'heure de jeu, Bonatesta convertit un penalty (0-2). Moustier effectue quelques changements qui portent leur fruit. M. Faye et Detournay permettent aux Sambriens de revenir au score.

Leuze 1 - Auvelais 1

Privé de plusieurs éléments, Leuze connaît un début de match compliqué. Malgré le gardien Corbisier, c'est 0-1 pour Auvelais. On croit à l’égalisation à la 75e mais Dandoy ne parvient pas à convertir un penalty. Finalement, Leuze doit attendre la dernière minute pour égaliser par Roger qui, lui, convertit son penalty.

Arquet B 4 - Falisolle 2

La première période voit les Sambriens développer du beau jeu ce qui leur permet d'ouvrir rapidement la marque. Avant la pause Wouters égalise.

Au retour des vestiaires Arquet se montre plus efficace et file à 3-1 via Fotia et Jassogne. Falisolle ne démérite pas et réduit méritoirement la marque. Le dernier mot revenait à Boosten.

Flawinne 1 - Ligny B 2

Durant la première période Flawinne ne parvient pas à se créer la moindre occasion. Ce dont profite Debock pour signer un 0-2 au repos.

Après la pause, Flawinne montre un meilleur visage mais ce n'est pas le but de Castin qui empêche les Lignards de rentrer à la maison avec les trois points.

St-Germain 1 - Emines 3

Nouvelle défaite à domicile des Eghezéens qui n'ont pu empêcher leur ancien équipier, Jonathan Marchal, de prendre les trois points. Au repos c'était 0-3 via Sterpin, Marchal et Bombey. Après la pause, Saint-Germain montre plus d'envie alors qu'Emines recule de plus en plus. Le but de Culot ne changeait pas la donne.

Taviers 3 - Rhisnes B 2

C'était mal parti pour Taviers qui n'a rien montré avant la pause signée sur le score de 0-2 venu des pieds de Janssens.

Dès la reprise, Taviers se montrait plus concerné et entreprenant. Après l'égalisation, signée Seny, l'inévitable Henrottin donnait les trois points aux hommes de Thomas Thibou.

Jemeppe 0 - Bossière B 0

Cette affiche était attendue par les deux formations qui n'avaient qu'un seul but, remporter les trois points. Si Jemeppe pensait obtenir au moins un penalty, l'arbitre n'intervenait pas. Et la suite voyait les deux formations se neutraliser avec un marquoir qui n'était jamais entamé.

Spy B 0 - Namur B 8

Qui aurait pensé voir Spy essuyer une telle défaite? Personne, évidemment. On a donc vécu un match à sens unique avec des visités hors du coup. Au repos, la messe était dite avec les réalisations de Largo (2), Manekoundi et Ruth (2).

En seconde période la réaction des visités n'est jamais arrivée. Restait à Degryse, Kajji et Edoh d'alourdir le score.