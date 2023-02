Les visités avaient mis seulement 60 secondes pour se retrouver aux commandes via Vandenbroeck. Ils touchaient alors 2 fois la transversale. À la 24e, Coppée était plus précis pour ramener la parité. Mieux, les visiteurs se portaient devant grâce à leur capitaine Lange. Parti à la limite du hors-jeu, Dogot arrachait un point pour les siens.

Florennes 1 – Lesve 0

Un dimanche à oublier au plus vite pour les visiteurs, battus pour la première fois cette saison. Les Aviateurs prennent le 1er acte à leur compte sans débloquer le marquoir malgré de nettes possibilités. Le seul but du match a été inscrit par le goleador Collinet au terme d’une belle action initiée par Lambert et Raskin.

Ét. Tamines 7 - St Gérard 5

Les Étoilés carburent au super depuis quelques semaines et les Brognois, quatrièmes, en ont fait les frais. Oostens et Sacré avaient montré la voie à suivre. Le penalty réussi par Zaffuto confortait l’avance taminoise. Defoy rendait l’espoir aux visiteurs. Oostens pour les visités et Libert pour les Brognois actionnaient à leur tour le marquoir. Cortese, Oostens et Di Cecco enlevaient tout espoir aux hommes de Laurent Dimanche, qui marquaient un dernier but pour l’honneur par Defoin. Avec la défaite de Lesve, l’Étoile monte sur la plus haute marche.

Fraire 1 – Thy B 1

De l’aveu de leur coach, Kevin Gain, les Métallos ont sauvé un point. Les visités avaient pris les devants à la 44e par Mbuku. Les visiteurs allaient tenter de revenir au score à la reprise et y parvenaient à la 94e par Bernard.

Somzée B 2 – Ham B 3

"Manque d’envie chez nous", regrette le coach somzéen Remy Liessens, qui ne sera pas reconduit la saison prochaine. Les Baloûches prennent l’avance après 10 minutes de jeu grâce à Maes. La réaction des Rouges survient juste avant la pause par Bouchat. Sur sa lancée, Somzée passe devant sur un essai de Maucourant. Dans le dernier quart d’heure, Pietquin et Simonis inversent la tendance pour une 2e belle perf’des hommes de Frank Van Crutsen, après le nul à Florennes.

Olloy 1 – Surice B 14

À la mi-temps, la marque avait déjà grimpé à 0-11. L'artillerie visiteuse ralentissait en 2e mi-temps au grand soulagement de courageux visités. Les buts de Surice sont signés Barthels (3), Couteau (2), Crusnaire (2), Guerri (2), Christophe (2), Corraza, Beelen et Denis ; Mambour pour Olloy.

Falis. B 6 – Philippev. B 2

Falisolle a débuté sur les chapeaux de roue, creusant un écart de 3 buts dès les 6 premières minutes par Quertinmont et Martinez (2). Les Étoilés se réveillent et reviennent dans le sillage local grâce à Ponsart et Verlaers sur penalty. Les visiteurs prennent le dessus physiquement au 2e acte, et Riciputo, Bau et Cerfaux assurent la victoire sambrienne.

Lesve cède son trône

Accrochés par Ham B la semaine dernière, les Aviateurs ont effacé ce mauvais souvenir en étant les premiers à vaincre Lesve-Arbre. «J’avais quelques appréhensions avant le match car nous avions fêté les 30 ans de Maxime Raskin la veille», entame Ludovic Diez. Ses hommes, après dix minutes de flottement l’ont vite rassuré même si voir quelques occasions galvaudées lui a fait craindre le pire. La domination des siens se poursuivait après la pause et le but libérateur tombait enfin. «Nous revenons dans la course», se réjouit le coach florennois. «Je ne veux pas chercher d’excuse car le succès florennois est mérité, avance Vincent Collet. Notre adversaire était au complet et il nous manquait plusieurs pions. J’avais peur défensivement mais c’est finalement offensivement que le bât a blessé.Rien n’est pour autant fini.»