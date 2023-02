13-12, 15-12, 16-12, 6-13

NAMUR: Seny 8 (1x3), Remacle 12 (4x3), Colin 0, Giaux 4, Dive 8 (2x3), Henquet 2, Colson 5 (1x3), Godart 6, Agabalova 4, Chirisungu 1

PROFONDEVILLE: Didion 0, Lizin 2, Bouillon 9, Arnould 5, Flahaux 3 (1x3), Romnée 17 (2x3), Juwe 0, Dandois 6, Romilly 4

C’est sans Bouchat (au ski) et Gaux (blessée) que les Profondevilloises entament ce derby. Sur une bombe à trois points de Romnée, les "Bleues" prennent l’avantage. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Dans le deuxième quart, Namur profite des pertes de balle de l‘adversaire qui se précipite trop vers l’avant. Les "Rouges" sont devant au repos mais tout reste possible (28-24). Et les "Sharks" repartent de la meilleure des manières en infligeant un 0-6 d'entrée et prendre la mène au score de la rencontre avec un score de 28-30. Le tournant de la rencontre arrive en début du dernier quart où le coach Mouchart est exclu pour deux fautes techniques. "L’arbitrage était vraiment scandaleux sur Romnée dans la raquette", mentionne le mentor mosan après la rencontre. Sans coach, ses filles ne craquent pas face aux jeunes Namuroises. Malheureusement pour elles, elles ne vont pas chercher les lancers francs sur la dernière possession et tentent un shoot à trois points. La balle ressort et c’est Namur qui exulte pour une nouvelle victoire. "À partir de l’exclusion de l’entraîneur adverse, mes filles ont joué différemment, constate le coach namurois, Aurélien Garraux. Étant à 4 fautes d’équipe, elles n’ont pas voulu les amener sur la ligne des lancers et elles ont laissé des shoots ouverts. De +8, face à leur zone, Profondeville est revenu. Cela fait partie de l’apprentissage des filles dont 5 ont été reprises en R1." Côté mosan, on retient le positif. "Par rapport à notre série de défaites, il y a du mieux, souligne Jordan Mouchart . Nous étions en effectif réduit mais la semaine prochaine on aura trois filles au ski."

Belleflamme 65 - Loyers 49

15-12, 17-11, 16-15, 17-11

LOYERS: Dubit 3, Gailly 2, Mathieu 13, Frocheur 7, Ernoux 10 (2x3), Ballagnach 5, Gérard 5

Avec seulement 7 filles, les Loyersoises ont fait mieux que de se défendre face à des Liégeoises qui débutent avec 9 joueuses. Pourtant, les filles de Nicolas Rassart ont toujours été dans le coup en comptant au maximum 8 points de retard. Mais physiquement, le manque de rotation se fait sentir, surtout défensivement. "Victoire logique, reconnait le coach namurois. On tient 35 minutes puis on craque."

Mons 51 - Boninne 52

11-14, 11-6, 14-19, 15-13

BONINNE: De Vleeschouwer 0, Delahaut 9 (1x3), Philippe 0, L.Lakkerwa 2, Bussmann 2, A.Lakkerwa 11 (1x3), Fivet 6 (1x3), Hubaut 14, Lemaire 8

Comme la semaine dernière, il s’en est fallu d’un fil, ou plutôt d’un panier pour que Boninne revienne bredouille. "La balle était carrée, rien ne voulait rentrer mais heureusement, la pièce est tombée du bon côté",souligne avec humour, le coach Germain Fivet. Comptant deux points de retard au repos, les "Jaunes" n’ont pas paniqué pour rester dans le sillage des Boraines et sur la dernière possession, Alice Lakkerwa a inscrit le shoot qu’il fallait à 1.5 seconde de la fin. Avec une seule défaite, Boninne suit le leader