Buts : Lambert (0-1 pen., 58e), Said (0-2, 63e).

Cartes jaunes: A. Loyaerts, L. Loyaerts, Morana Kabombo, Mibenge, Cherdon.

Carte rouge : Morana (55e, 2 c.j.).

HUY : Marly, A. Loyaerts, Frantim (73e David), Pollina (62e Mibenge), L. Loyaerts, Papalino (73e Nzoigba), Kabombo, Morana, De Castris, Boussard (66e Picchietti), Eeke Ileondeonga.

ROCHEFORT : Lentz, Remy, Senga, Uhia Torrado (5e Lambert), Adu-Bonsu, Monmart (45e Geurde), Étienne, Lazitch, Laloux (84e Cherdon), Said, Ouedraogo (84e Mathieu).

Samedi soir, le match a malheureusement commencé par un point noir pour le leader du championnat. Après seulement 45 secondes de jeu, Carlos Uhia Torrado reste au sol en se tenant le genou, devant être évacué sur civière et plus tard, en ambulance. "Ce sont probablement les ligaments croisés, mais à confirmer après les examens", expliquait le coach de Rochefort. Un début compliqué pour Rochefort, qui voit rentrer Lambert à la place de Uhia. Ce dernier, à peine monté sur le terrain, profite d’un mauvais marquage pour frapper au goal. Rochefort se montre dangereux dans la première demi-heure mais Huy tient bon malgré les essais d’Adu-Bonsu ou encore de Lambert. En deuxième mi-temps, à peine 10 minutes de jeu après la rentrée des vestiaires, l’arbitre inflige une carte rouge à Morana pour une faute dans le rectangle, penalty raté pour Rochefort par Said. Seulement trois minutes plus tard, un nouveau penalty est accordé pour l’équipe de Jeffrey Rentmeister qui est, cette fois-ci, converti par Lambert. Quelques minutes plus tard, Said enfonce le clou et met, pour de bon, Rochefort aux commandes qui va gérer tranquillement la fin de son match. Avec la défaite de Richelle, Rochefort, solide leader, possède désormais 9 points d’avance. Le titre se rapproche. Jeffrey Rentmeister nuançait ce succès. "Ce fut compliqué face à une équipe qui est tout de même meilleure défense du championnat avec nous. Nous sommes au 3/4 du championnat, donc cela veut dire quelque chose. Nous nous sommes un peu laissé endormir en première mi-temps mais sans trop de danger. À la pause, je leur ai expliqué que Marloie gagnait et que nous pouvions mettre un gros coup et c’est ce que nous avons fait."