GEMBLOUX: Ponsard 8 (2x3), Reconnu 17 (2x3), Carretta 6 (2x3), Vandewalle 4, D.Marchal 4, Y.Marchal 8 (1x3), Saillez 8, Lox 8, Seki-Kandi 23

Après une timide entre en matière (4-8 à la 2e), les Couteliers vont réussir un premier quart-temps de rêve pour mener 36-20 à la 10e. L’écart se stabilise mais en fin de quart-temps Pitz prend feu et de 48-30 le score passe à 48-37.

Les visiteurs remontent sur le terrain le couteau entre les dents et reviennent à 48-44 à la 21e. Le vent semble avoir tourné et à la 26e c’est à nouveau l’égalité (56-56) avec au final une avance de deux points pour Ensival à la demi-heure: 64-66. Gembloux est bousculé (66-73 à la 33') et dans une fin de match houleuse, ce sont les visiteurs qui arrachent la victoire: 87-89.