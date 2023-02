Fraire tient sa revanche

En bas de tableau on note le succès du Mosa Jambes à Gembloux (55-63). Les Couteliers s’étaient déjà inclinés en semaine face à Natoye (49-74). "Malgré une bonne entame de match face au Mosa, confie le coach gembloutois Jérôme Hecq, ce fut plus compliqué par la suite. Dès que le Mosa a pris confiance, j’ai vu de mon côté des visages anéantis et un manque de respect des consignes. Il va falloir afficher une autre mentalité. J’utiliserai les plus motivés". "C’est une victoire d’équipe, confie le Jambois Olivier Hennart. Après un premier quart équlibré, Gembloux a pris de l’avance. On a ensuite resserré notre défense. Après un 7-0 lors du début du dernier quart ce fut plus facile".